Глава МИД России встретился с лидером Северной Кореи

CA-NEWS (CA) - Глава МИД России Сергей Лавров во время поездки в Северную Корею встретился с лидером этой страны Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на российский МИД.

По информации ТАСС, ранее ни один из российских чиновников не проводил личных встреч с нынешним лидером Северной Кореи. «Если раньше кто-то из россиян и видел Ким Чен Ына, то лицом к лицу с ним состоялась первая официальная встреча», - сообщает агентство со ссылкой на источник в делегации российского министра.

Фотографии со встречи опубликованы в Twitter ведомства.

В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын pic.twitter.com/2eOY4TB3u8 — МИД России (@MID_RF) May 31, 2018

Хотя Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына и предыдущий лидер Северной Кореи, приезжал в Россию, сам Ким Чен Ын с визитом в Москве еще не был. С ним не виделся и посол России в КНДР Александр Мацегора. В январе он говорил в интервью, что встреч «лицом к лицу» с Ким Чен Ыном у него не было, но «опосредованные контакты были - для передачи устных или письменных посланий и т.д.».

В Пхеньяне Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. «Мы много говорили о ситуации на Корейском полуострове и вокруг него», - рассказал Лавров по итогам переговорам. Москва приветствует контакты, которые КНДР развивает с Южной Кореей и США. По словам Лаврова, важно подходить к этим процессам «деликатно, не пытаться делать резких движений, искусственно подгонять процесс».