Миссия ОБСЕ спустя 2 месяца дала свою оценку парламентских выборов в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 30 мая финальный отчет по парламентским выборам в Туркменистане, прошедшим 25 марта.

В своем окончательном докладе БДИПЧ отметило, что на выборах в Туркменистане не было важных особенностей подлинно демократического избирательного процесса.

В докладе отмечается, что политическая среда в стране носит номинально плюралистический характер, а осуществление основных свобод серьезно сокращается. Несмотря на меры по обеспечению транспарентности, целостность выборов не была обеспечена, в результате чего достоверность результатов сомнительна.

С этой целью БДИПЧ рекомендует властям Туркменистана обеспечить целостность избирательного процесса путем предотвращения голосования по доверенности, многократного голосования, заполнения бюллетеней для голосования и повышения показателей явки избирателей.

В докладе подчеркивается, что отсутствие плюрализма и независимости средств массовой информации в стране лишает избирателей доступа к различным мнениям, необходимым для принятия обоснованных решений. Для решения этой проблемы в докладе рекомендуется создать среду, которая позволяет создавать независимые СМИ, поощрять свободу слова и обеспечивает доступ к информации.

По закону все кандидаты имеют равные права на участие в агитационных встречах и доставляют свои сообщения через средства массовой информации. На практике, говорится в докладе, любая кампания, отличная от организованной властями, фактически была запрещена в течение периода проведения агитации. В докладе рекомендуется, чтобы кандидатам было разрешено свободно проводить собственные методы агитации.

Администрация выборов, как правило, не имела прозрачности, несмотря на усилия ЦИК страны. В докладе содержится призыв к избирательной администрации соблюдать принципы прозрачности, профессионализма и беспристрастности. ОБСЕ также призывает власти обеспечить независимость избирательных комиссий от правительства.

Что касается регистрации избирателей, в докладе содержится призыв к повышению точности списков избирателей, возможно, путем введения постоянного централизованного регистра избирателей. ОБСЕ также рекомендует ввести в действие меры предосторожности против множественной регистрации избирателей. Другие рекомендации, которые необходимо рассмотреть, включают разработку подробных процедур подсчета и сопоставления результатов, облегчение участия женщин в выборах и финансирование избирательных кампаний.

Напомним, по данным ЦИК Туркменистана, итоговая явка выборах депутатов Меджлиса (парламента) Туркменистана составила 91,69 %. В списки избирателей парламентских выборах были внесены более 3,2 миллиона человек. В Туркмемнистане действуют три партии – Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.

Меджлис Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Наряду с президентом Туркменистана, кабмином и Верховным судом Меджлис осуществляет в стране высшую государственную власть. Он состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.