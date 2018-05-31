США поддержат Центрально-Азиатский торговый форум в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 17-18 октября текущего года пройдёт Центрально-Азиатский торговый форум. Об этом сообщила первый заместитель помощника Государственного секретаря США Элис Уэллс в ходе пресс-брифинга, прошедшего 30 мая в Ташкенте и посвящённого итогам визита в Вашингтон президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Мы намерены поддержать Центрально-Азиатский торговый форум в 2018 году, который состоится в Ташкенте. У нас есть возможность доработать ряд соглашений о сотрудничестве в области развития энергетической промышленности Узбекистана, а также получить от Министерства торговли программы, которые помогут в работе с вашими деловыми ассоциациями, чтобы привлечь американские компании в Узбекистан", - заявила Элис Уэллс.

Центрально-Азиатский Торговый Форум стал признанным брендом, как одно из крупнейших ежегодных событий, способствующий развитию региональной торговле и сотрудничеству в Центральной Азии. Каждый год форум объединяет представителей государственного и частного секторов и отраслевых экспертов для обмена идеями, информирования о новых технологиях и развитии торговли с целью оценки спроса на внешних рынках и заключения торговых сделок.

Первый Центрально-Азиатский Торговый Форум прошел в 2011 году в Бишкеке, Кыргызстан. Затем, шесть последовательных форумов состоялись в Алматы, Казахстан. В этом году мероприятие пройдет в Ташкенте, Узбекистан.

В этом году основное внимание Центрально-Азиатского Торгового Форума уделяется инновациям и реформам в Центральной Азии, включая электронную торговлю, развитие сельских районов и реформирование политики.

Параллельно с торговым форумом будет проходить торговая выставка, на которой будут представлены новые технологии, оборудования и услуги в сфере плодоовощного сектора, транспорта и логистики с целью снижения производственных и транспортных затрат.

Форумы прошлых лет способствовали улучшению понимания проблемных вопросов, связанных с торговлей и содействовали развитию торговли в регионе. В мероприятии ожидается участие руководителей компаний, представителей государственного сектора и отраслевых экспертов из Центральной Азии, Азии и Европы.