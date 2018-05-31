В Казахстане могут запретить оставлять детей до 12 лет одних дома
CA-NEWS (KZ) - Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева предлагает запретить родителям оставлять детей в возрасте до 12 лет одних дома. Об этом она сказала 31 мая на заседании мажилиса, представляя доклад о своей деятельности за 2017 год.
По ее словам, рабочая группа в настоящее время работает над соответствующим проектом закона.
Также З.Балиева отметила, что в действующем законодательстве республики нет запрета на насилие над детьми.
«Есть только пост-уголовная ответственность за то, что убил ребенка, избил его. В законодательстве, которое мы готовим, будут понятия о дискриминации, запрете на насилие, повышении ответственности родителей», - сказала детский омбудсмен.
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