РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане могут запретить оставлять детей до 12 лет одних дома

CA-NEWS (KZ) - Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева предлагает запретить родителям оставлять детей в возрасте до 12 лет одних дома. Об этом она сказала 31 мая на заседании мажилиса, представляя доклад о своей деятельности за 2017 год.

По ее словам, рабочая группа в настоящее время работает над соответствующим проектом закона.

Также З.Балиева отметила, что в действующем законодательстве республики нет запрета на насилие над детьми.

«Есть только пост-уголовная ответственность за то, что убил ребенка, избил его. В законодательстве, которое мы готовим, будут понятия о дискриминации, запрете на насилие, повышении ответственности родителей», - сказала детский омбудсмен.

print
  • Ветер с порывами до 30 м/с. Штормовое предупреждение объявлено в Астане и двух областях Казахстана
  • В Таджикистане лекарственные средства, влияющие на повышение мужской потенции, стали продавать по рецепту врачей
  • Четырехлетние поиски самолета рейса Малайзийских авиалиний завершены, но тайна крушения так и не разгадана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×