В Казахстане могут запретить оставлять детей до 12 лет одних дома

CA-NEWS (KZ) - Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева предлагает запретить родителям оставлять детей в возрасте до 12 лет одних дома. Об этом она сказала 31 мая на заседании мажилиса, представляя доклад о своей деятельности за 2017 год.

По ее словам, рабочая группа в настоящее время работает над соответствующим проектом закона.

Также З.Балиева отметила, что в действующем законодательстве республики нет запрета на насилие над детьми.

«Есть только пост-уголовная ответственность за то, что убил ребенка, избил его. В законодательстве, которое мы готовим, будут понятия о дискриминации, запрете на насилие, повышении ответственности родителей», - сказала детский омбудсмен.