Эмомали Рахмон провел встречу с Дмитрием Медведевым

CA-NEWS (TJ) - Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретился с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым в рамках его официального визита в Республику Таджикистан, сообщает пресс-служба главы РТ.

В ходе беседы были рассмотрены состояние и перспективы всего комплекса таджикско-российских отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

Глава Таджикистана, с акцентом на ряд актуальных вопросов, решение которых требует дальнейших совместных действий, определил торгово-экономическое сотрудничество как важный вектор двусторонних отношений.

В этой связи было указано на то, что «дальнейшее развитие взаимодействия сторон в этой сфере сегодня приобретает первостепенное значение».

В пресс-службе отметили,что Россия сегодня занимает лидирующие позиции среди торговых и инвестиционных партнёров Таджикистана. В 2017 году товарооборот между двумя странами составил более девятьсот миллионов долларов США.

Стороны также коснулись одну из важнейших сфер сотрудничества – трудовую миграции. Речь шла об актуальности дальнейшей совместной проработки комплекса вопросов по упрощению правил пребывания и улучшению социального обеспечения таджикских трудовых мигрантов, об их организованном привлечении на российский рынок труда.

Президент Республики Таджикистан и председатель Правительства Российской Федерации также обстоятельно обсудили вопросы взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, и сошлись во мнении о необходимости дальнейшего принятия совместных эффективных мер в этом направлении.

Особый акцент был сделан на важность создания благоприятных условий для удовлетворения растущего интереса таджикских граждан к получению образования на русском языке.

Глава Таджикистана подчеркнул значение ускорения процесса строительства Россией в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке, а также увеличения состава направляемых в Таджикистан российских преподавателей.

Президент Таджикистана отметил плодотворные результаты совместной работы сторон в части противодействия терроризму, экстремизму, наркотрафику и другим формам транснациональной организованной преступности и высказался за дальнейшее укрепление тесного взаимодействия сторон в сфере безопасности.

В завершение беседы стороны, отметив продуктивность сегодняшней встречи, выразили твёрдое намерение и дальше развивать таджикско-российское взаимодействие в рамках стратегического партнерства.