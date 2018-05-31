Из Казахстана в Новосибирск и Томск начали летать самолеты

CA-NEWS (KZ) - Авиакомпания S7 Airlines с 30 мая начинала выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Павлодар.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России, полеты будут осуществляться два раза в неделю – по средам и воскресеньям на воздушных судах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в салоне экономкласса.

Вылет из Новосибирска в 17:35, прилет в Павлодар – в 18:00 по местному времени. Обратно – в 18:50 и 21:00 соответственно. Продолжительность полета составит около 1,5 часов. Стоимость билета в одну сторону – от 3 тыс. рублей ($48).

C 31 мая авиакомпания SCAT приступила к выполнению рейсов по маршруту Томск – Астана. Полеты будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам на самолете CRJ200 (Canadair Regional Jet). Такие рейсы осуществлялись ранее, но в 2016 и 2017 годах их не было.

Лайнеры из Астаны в Томск будут вылетать в 13:10 (прибытие в 15:55), а обратно – в 16:50 (прибытие в Астану в 17.30). Время местное для каждого аэропорта. Продолжительность полета – чуть более 1,5 часов. Стоимость билета – от 7 тыс. рублей ($113).