В Туркменистане в честь месяца Рамадан ожидается амнистия 3 тыс. человек, в том числе «гуленистов»

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в честь священной ночи месяца Рамадан «Гадыр гижеси» ожидается объявление очередной амнистии. По словам двух независимых друг от друга источника радио «Азатлык», на этот раз планируется помилование около трёх тысяч осуждённых.

Также источники сообщают, что в этот раз в числе помилованных могут оказаться осуждённые на длительные тюремные сроки по обвинениям в связях с «гуленистами», то есть в членстве движения «Хизмет» под предводительством турецкого богослова Фетхуллаха Гулена, находящегося в изгнании в США.

В Туркменистане, где на душу населения приходится больше всего заключённых среди стран Центральной Азии, объявление амнистии в связи с тем или иным праздником стало традицией после прихода к власти Гурбангулы Бердымухамедова.

Согласно документам, полученным «Азатлык» в апреле прошлого года, приговором городского суда Ашхабада от 8 февраля 2017 года, 18 лиц, обвинённых в связях с «гуленистами» были приговорены в общей сложности на 333 года.

Стоит отметить, что отношения между туркменскими гражданами, имевшими связи с движением Фетхуллаха Гулена, и представителями туркменских властей испортились после неудавшейся в 2016 году попытки государственного переворота в Турции. После этого Азатлык начал получать множество сообщений о заключении под стражу туркменских граждан, ранее обучавшихся в туркмено-турецких школах. Наблюдатели, знакомые с ситуацией утверждают, что давление Анкары на «гуленистов» привело, в том числе, к осуждению десятков людей и в Туркменистане.

В то же время, не известно точное число лиц, осуждённых в Туркменистане по обвинениям в связях с Гуленом. Некоторые источники сообщали, что в октябре 2016 года по обвинениям в связях с турецким оппозиционером были арестованы более 30 человек. По другим сведениям количество арестованных составляло около 50 человек.

Согласно судебным документам в приговоре от 8 февраля 2017 года, осужденные по этому делу были признаны виновными по двум статьям Уголовного Кодекса Туркменистана: за разжигание национальной и религиозной вражды (статья 177 ч.3) и финансирование преступной деятельности (статья 275 ч.3).

Тогда сообщалось о наказании некоторых граждан, работавших преподавателями в городе Теджене на тюремные сроки до 12 лет. Ещё одной группе предпринимателей было назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы. Сообщалось, что во время расследования все они подвергались пыткам, принуждению признаться в преступлениях и дать показания на других лиц.

Освобождение в рамках нынешней амнистии граждан, обвинённых в связях с движением «гуленистов», может стать первым случаем массового помилования осуждённых по политическим или религиозным мотивам в Туркменистане.

Источники утверждают, что возможное освобождение «гуленистов» имеет и политическую подоплёку. Во первых есть предположение, что из-за экономических трудностей президент Гурбангулы Бердымухамедов, у которого испортились отношения с турецкими предпринимателями. Во вторых, по утверждениям источников, у обвинённых в связях с «гуленским» движением предпринимателей конфисковали всё, что можно было отобрать и получили у них взятки в очень крупных размерах.

Ещё одной причиной освобождения «гуленистов» может быть намерение как-то успокоить предпринимателей, которые из-за репрессивных мер в Туркменистане покидают страну, а также поощрить интерес к предпринимательству и веру в закон для того, чтобы увеличить поступление в государственную казну налогов, утверждают источники, говорившие на условиях анонимности.