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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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GM Uzbekistan снимает с производства автомобили Matiz

CA-NEWS (UZ) - Автозавод в Андижане GM Uzbekistan в июле этого года снимает с конвейера автомобиль Matiz. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В соответствии со стратегией по обновлению модельного ряда, а также учитывая моральное и техническое устаревание модели, с июля 2018 г. завершается производство автомобилей «Matiz» на производственных мощностях АО GM Uzbekistan», - говорится в сообщении компании.

В этой связи прекращена регистрация заявок на получение договоров на поставку автомобилей данной модели.

Автомобиль марки Matiz выпускался СП GM Uzbekistan с августа 2001-го, с 2004 года у него появилась коробка-автомат и литровый двигатель. Легковушка пользовалась большой популярностью у местных таксистов за экономичность.
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