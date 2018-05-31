В Астане зарегистрировано более 23 тыс. людей с особыми потребностями

CA-NEWS (KZ) - В Астане зарегистрировано более 23 тыс. людей с особыми потребностями. Об этом 31 мая на пресс-конференции сообщил аким города Асет Исекешев.

По его словам, в столице мероприятия в области инклюзии объединены в комплексной программе «Астана – город сильных духом людей».

«В Астане зарегистрировано более 23 тысяч людей с особыми потребностями. Наша главная цель – создать комфортную среду для каждого и дать возможность самореализоваться. Для этого, к примеру, мы создали адаптивную спортивную площадку для людей с особыми потребностями, людей сильных духом», - сказал он.

Глава города добавил, что в центре социальной адаптации «Нурлы жүрек» действуют дневные отделения для детей с особыми потребностями в формате детского сада, где ребенка можно оставить на несколько часов.

«Мы разработали новые стандарты для каждой категории лиц с учетом передового опыта европейских стран по поддержке социально-уязвимых слоев населения и создания комфортной инклюзивной городской среды», - отметил А.Исекешев.