В Душанбе заявили, что РФ лидирует по уровню инвестиций в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Министр экономического развития Таджикистана Негматулло Хикматуллозода отметил, что Россия является лидером по уровню инвестиций в республику.

По его словам капиталовложения РФ занимают 20% от общего инвестиционного вклада в страну. Россия уже инвестировала в Таджикистан 1,6 миллиарда долларов.

При этом в республике действуют 300 предприятий с участием российского капитала, среди которых "Газпром", "РАО ЕЭС", "Мегафон", ГЭС "Сангтуда-12" и другие.

Хикматуллозода считает, что еще больший вклад в развитие двусторонних отношений может внести углубление сотрудничества в области энергетики, транспорта, горнодобывающей промышленности и туризма, сообщает Sputnk-Таджикистан.

Ранее министр упоминал о том, что объем внешнего торгового оборота между Таджикистаном и Россией в 2017 году составил более 935 миллионов долларов, что составляет 23,6 процента от общего товарооборота республики.

Он отметил небольшое сокращение торговли по сравнению с 2016 годом, объясняя это продолжительной нестабильностью цен на основные экспортные товары на мировых рынках и снижением курса национальных валют.