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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Супруга президента США отрицает слухи о размолвке с Трампом

CA-NEWS (CA) - Супруга президента США Мелания Трамп, не появлявшаяся на публике с момента недавней операции, публично пресекла слухи о своем здоровье и браке, сообщает Би-би-си.

«Будьте уверены, я здесь в Белом доме с моей семьей», - говорится в ее официальном аккаунте в Twitter.

Последний раз ее видели вместе с Дональдом Трампом 20 дней назад на церемонии встречи трех американских узников, вернувшихся в США после заключения в Северной Корее.

До этого Белый дом уже заявил, что отношения четы Трампов сильны как никогда.

Некоторые пользователи Twitter предположили, что сообщение в аккаунте Twitter Мелании написал ее супруг Дональд Трамп.

14 мая Белый дом заявил, что 48-летняя Мелания Трамп была госпитализирована для процедуры эмболизации почечной артерии для лечения доброкачественного новообразования.

«Операция прошла успешно, осложнений не было», - сообщил Белый дом после ее выписки 20 мая.

Но пяти дней, проведенных в больнице, оказалось достаточно для возникновения сплетен.

Мелания не появлялась на официальных фото, и до этой записи в сообщила лишь о лечении в больнице.

В интернете начали циркулировать предположения о том, что первая леди вернулась в Нью-Йорк со своим сыном Бэрроном, или что она согласилась принять участие в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера.

Когда она в среду не появилась на дне физкультуры и спорта в Белом доме, слухи лишь усилились.

Вместо нее с публикой общалась дочь Трампа - Иванка.

Во вторник пресс-секретарь первой леди Стефани Гришем сообщила изданию Politico: «К сожалению, нам постоянно приходится сталкиваться с теориями заговоров, так что это не что-то новое, а лишь глупость».

«У нее все прекрасно. Я бы не называла это долгим отсутствием. Она почти неделю провела в больнице, а теперь восстанавливается дома».

Находясь в больнице, Мелания Трамп написала в Twitter о стрельбе в школе Техаса, о спецназовце, удостоенном медали почета, а также в поддержку армии в День поминовения.

Подобные политические слухи появляются с завидной регулярностью.

Во время правления предыдущего президента Барака Обамы говорили, например, что он подал на развод с Мишель Обамой.

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