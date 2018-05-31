В Астане стоимость проезда в автобусе по карточке останется прежней, наличными – может увеличиться вдвое, - аким

CA-NEWS (KZ) - Акимат Астаны до конца года намерен перевести проезд в общественном транспорте только на безналичный расчет. Об этом 31 мая на пресс-конференции сообщил глава города Асет Исекешев.

Информацию о повышении тарифа на общественный транспорт до 200 тенге ($0,6) он назвал вырванной из контекста.

«С 2014 года тарифы не повышались, за это время прошли две девальвации, рост цен на топливо, инфляция и другие явления, но тариф не повышался ни разу. Мы сейчас с автопарками и с транспортными компаниями обсуждаем экономическую модель этой отрасли. Понятно, что во многих странах она субсидируется, но важно понять как и на сколько. Поэтому мы заслушали предложения автопарков, пригласили даже банкиров, чтобы дать объективную оценку. Понятно, что расчетный тариф, о котором шла речь на маслихате - это себестоимость проезда, которая важна для обеспечения расчетов и выплаты субсидий. Автопарки предлагали и 300, и 500 тенге. Но мы взяли самый минимум - порядка 200 тенге. Этот расчетный тариф должен обеспечить покупку топлива, зарплаты водителей, кондукторов, ремонт транспорта и обновление автопарка», - сказал аким.

По его словам, приоритет в этом году - обеспечить полную прозрачную картину ситуации с общественным транспортом. «Переход на 100-процентный безналичный расчет для нас в приоритете, то есть безналичная оплата за счет карточек. Но раз в эфир ушла неправильная информация, я предварительно скажу, что в этом году мы не планируем повышать цену на проезд по карточке, 90 тенге ($0,27) в этом году оставим плюс бесплатная пересадка. Но мы вводим дифференцированный тариф, он будет порядка 180 тенге ($0,55) для тех людей, которые не хотят брать карточки. Разумнее будет каждому человеку пользоваться карточкой, которая дает такую скидку», - пояснил А.Исекешев.

Он отметил, что, если все жители возьмут карточки, власти увидят полную картину, сколько реально денег в этой сфере. «И исходя из этого будем принимать решение по тарифам и субсидиям. Примерно, если цена 90 тенге за проезд, субсидии из городского бюджета составят 15 миллиардов тенге ($45,45 млн) в год», - добавил аким.