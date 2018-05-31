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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон удостоился медали ВОЗ за достижения в борьбе с курением

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон удостоился медали ВОЗ за достижения в борьбе с курением. Эта награда вручается каждый год – как отдельным людям, так и организациям – по случаю Всемирного дня без табака. Он отмечается 31 мая, сообщает пресс-центр ООН.

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глава Таджикистана сделал борьбу с курением приоритетом правительства. Под его руководством был разработан антитабачный закон, который был принят 2 января этого года.

Он предусматривает запрет на курение в общественных местах, требование размещать визуальные предупреждения о вреде курения на сигаретных пачках, регулирует употребление нюхательного табака, кальяна и электронных сигарет и вводит запрет на рекламу табачных изделий и спонсорство со стороны производителей табака.


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