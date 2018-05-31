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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Саудовская Аравия за $43 млн купила дом детства Жаклин Кеннеди

CA-NEWS (CA) - Власти Саудовской Аравии приобрели на аукционе за $43 млн особняк на севере американского штата Вирджиния, в котором провела детство Жаклин Кеннеди –– супруга 35-го президента США. Как отмечает издание The Wall Street Journal, эта сумма стала самой крупной в истории подобных сделок в районе Вашингтона и его пригородов.

Особняк под названием «Мерривуд» будет использоваться для размещения официальных делегаций Саудовской Аравии во время визитов в США.

До сих пор дом принадлежал сооснователю американской компании AOL Стиву Кейсу — он приобрел особняк в 2005 году за $24,5 млн.

В 1940-х года в «Мерривуде» жила Жаклин Бувье (в будущем Кеннеди). Она переехала в особняк после того, как ее мать вышла замуж за нефтяного магната и наследника компании Standard Oil.

Дом расположен на участке земли площадью 2,3 га на берегу реки Потомак, общая площадь помещений достигает 2,137 тыс. кв. м.

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