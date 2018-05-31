Узбекистан разрешил временный ввоз и использование дронов

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан разрешил временный ввоз и использование дронов для творческих групп, снимающих фильмы в стране.

В законодательство страны внесены изменения в сфере несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве. Согласно новому порядку, желающие использовать беспилотные летательные аппараты зарубежные творческие группы будут обращаться к Государственному комитету по развитию туризма, Министерству культуры Республики Узбекистан и Национальному агентству «Узбеккино» с просьбой выдать разрешение на временный их ввоз и использование на территории Республики Узбекистан с указанием необходимых сведений о творческой группе и местах съемок.

Одно из вышеназванных учреждений уведомляет Министерство обороны Республики Узбекистан и Государственную инспекцию Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов о временном ввозе и использовании на территории Республики Узбекистан беспилотных летательных аппаратов, а затем передает полученное разрешение творческой группе.