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  31 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан разрешил временный ввоз и использование дронов

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан разрешил временный ввоз и использование дронов для творческих групп, снимающих фильмы в стране.

В законодательство страны внесены изменения в сфере несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве. Согласно новому порядку, желающие использовать беспилотные летательные аппараты зарубежные творческие группы будут обращаться к Государственному комитету по развитию туризма, Министерству культуры Республики Узбекистан и Национальному агентству «Узбеккино» с просьбой выдать разрешение на временный их ввоз и использование на территории Республики Узбекистан с указанием необходимых сведений о творческой группе и местах съемок.

Одно из вышеназванных учреждений уведомляет Министерство обороны Республики Узбекистан и Государственную инспекцию Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов о временном ввозе и использовании на территории Республики Узбекистан беспилотных летательных аппаратов, а затем передает полученное разрешение творческой группе.

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