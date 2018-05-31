К концу 2019 года в Астане будет работать европейская система по сбору и переработке мусора

CA-NEWS (KZ) - К концу 2019 года в Астане будет работать система европейского уровня по сбору и переработке мусора. Об этом 31 мая на пресс-конференции сообщил аким города Асет Исекешев.

По его словам, в школах уже начата масштабная кампания по культуре выброса мусора.

«К сожалению, у нас очень много недобросовестных людей, которые выбрасывают мусор в степи. Это очень важный показатель культуры», - отметил глава муниципалитета.

По его словам, проект на первом этапе реализуется через государственно-частное партнерство и частных инвесторов.

«Инвестор запустил завод, который до этого стоял, закупил 30 мусоровозов, более 2 тысяч контейнеров. Запущен цех по переработке пластика, дерева», - сказал А.Исекешев.

Сейчас в столице реализуется второй этап системы. Его главная цель – переход к системе раздельного сбора мусора.

«Это новая культура, скажем так. Вы знаете, что в Европе в каждом доме 4 мусорных ведра, хотя во многих странах отказываются от этого, считая не очень эффективным, тем более новые технологии позволяют. Мы пошли по пути некоторых стран, используем две группы мусора: органический, в основном пищевые отходы, и все, что можно перерабатывать сразу – металл, дерево, бумага, пластик, одежда и т.д.», - рассказал аким.

Для города закуплено 6 тыс. специальных контейнеров. В ближайшее время, по словам акима, начнется их установка во всех дворах.

А.Исекешев также добавил, что строится завод, который будет перерабатывать органические отходы, производить биогаз и определенный ряд удобрений.