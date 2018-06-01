В Астане начали продавать квартиры, построенные для иностранных делегаций «ЭКСПО», стоимость квадратного метра - $1215

CA-NEWS (KZ) - АО «Байтерек девелопмент» определило стоимость реализации квартир и парковочных мест в жилых комплексах на территории международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

По данным компании, стоимость реализации квадратного метра в жилых комплексах на территории «ЭКСПО-2017» составит 399 900 тенге ($1215), одного парковочного места – 699 000 тенге ($2125).

«Эти объекты выделяются выгодным месторасположением, небольшой этажностью, эргономичной планировкой квартир. Внутренняя территория жилого квартала обособлена и создает комфортную среду для городского жителя», — сообщил заместитель председателя правления «Байтерек девелопмент» Аскарбек Усербаев.

Компания с 1 июня выставляет на продажу одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, построенные ранее для проживания участников и гостей выставки «ЭКСПО-2017».

«Что касается условий приобретения, то единственное требование к потенциальным покупателям – платежеспособность и наличие гражданства Республики Казахстан для физических лиц, либо регистрации и осуществления деятельности на территории Казахстана — для юридических лиц», — добавил представитель компании.

Купить квартиру в чистовой отделке можно несколькими способами: за счет собственных средств путем безналичной оплаты или в ипотеку через банки второго уровня, а также за счет займа в АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

«В целях обеспечения прозрачности процесса прием заявок на приобретение жилья и машиномест будет осуществляться в онлайн режиме через платформу Digital Baiterek. Хотим обратить особое внимание потенциальных покупателей на то, что АО «Байтерек девелопмент» не сотрудничает с риелторскими компаниями и не взимает плату за регистрацию и оформление заявок через портал», - подчеркнул А.Усербаев.

Также в жилом комплексе действует «шоу-рум», где потенциальные покупатели могут ознакомиться с планировками квартир, получить необходимую консультацию и оформить заявку на приобретение недвижимости.

С 2014 по 2016 годы АО «Байтерек девелопмент» профинансировало строительство жилья и торгово-развлекательного центра на территории международной выставки ЭКСПО-2017. Жилой квартал состоит из 42 домов площадью 110,7 тыс. кв.м.