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  1 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В новом Дворце бракосочетания в Актобе отпраздновали золотую и изумрудную свадьбы

CA-NEWS (KZ) - В Актобе состоялась церемония открытия нового Дворца бракосочетания.

Как сообщает пресс-служба акимата области, в торжественном мероприятии приняли участие государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова и аким региона Бердыбек Сапарбаев.

«В этом Дворце для молодежи будет начинаться новая жизнь, и пусть она будет наполнена счастьем. Пусть здесь зарождается много новых крепких семей, в которых будет много детей», - отметила в поздравительной речи Г.Абдыкаликова.

Госсекретарь и заместитель председателя Ассамблеи народа РК Леонид Прокопенко перерезали символическую ленту. Затем гости осмотрели новый объект и приняли участие в церемонии чествования юбиляров, проживших в любви и согласии 50 и 55 лет. Супруги Хамза и Майра Токкужины отпраздновали золотую, а чета Орынбасара и Гулназияи Даулембаевых - изумрудную свадьбы.

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Стоимость строительства Дворца бракосочетания составила порядка 1,5 млрд тенге. Дворец представляет из себя комплекс, в который входят четыре зала. Они оформлены в разных стилях, также имеется зона ожидания для молодоженов.

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