В Астане около 7 тыс. детей приняли участие в параде

CA-NEWS (KZ) - В Астане 1 июня прошел парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей.

По данным пресс-служба акимата столицы, в праздничном шествии участвовали около 7 тыс. учащихся школ и колледжей, воспитанников музыкальных школ, школ искусств, дворцов школьников. Подготовка к мероприятию велась в течение двух месяцев.

По информации организаторов, задачами парада являются не только повышение уровня музыкальной культуры детей и молодежи, но и формирование чувства гордости и принадлежности к своей организации образования, подъем престижа и реклама учебных заведений.

Отмечается, что каждая колонна парада представила один из четырех районов Астаны. Район Байконур представил модерн, район Сарыарка зазвучал фольклорной музыкой, Алматы представил строгую классику, а район Есиль – эстрадные мелодии, веселые, праздничные ритмы.