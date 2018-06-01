В Ашхабаде от женщин не туркменской национальности требуют носить длинные национальные платья

CA-NEWS (TM) - На улицах Ашхабада участились случаи замечаний женщинам не туркменской национальности относительно их внешнего вида. По словам корреспондентов радио «Азатлык», неизвестные мужчины подходят к женщинам на улицах и выдвигают требования носить длинные, типичные для туркменской национальной одежды, платья.

«Женщинам, которых я точно знаю, было от 40 до 60 лет. Они не туркменки. К двум подошли на остановке автобуса, к одной на улице, еще к двум на русском и текинском базаре. В трех случаях мужчин было по двое, в двух - один. Все они были одеты «официально», в черных костюмах и белых рубашках с галстуками. Никто из них во всех случаях не представился. Но были предельно вежливы», - сообщает корреспондент.

По ее словам, все говорили одно и тоже, вы живете в мусульманской стране, надо учитывать национальные традиции, надо быть скромнее, переходить на платья, в платьях красивее.

«Одна из них ответила: «Что вам совсем нечем заняться? Лучше следите за ростом цен на базарах и магазинах». Другая: «Мы прежде всего живем в демократической стране, как говорят в газетах и на телевидении. А, если вы хотите, чтобы все женщины, к тому же не туркменки, носили национальные платья, то покажите пример. Почему вы носите европейский костюм? Одевайте балаки и галоши. Перестаньте пользоваться парфюмом. И почему от вас пахнет сигаретами? Пересаживайтесь с автомобилей на ослики". Блюститель нравов, со словами с вами трудно разговаривать, но вас предупредили, ретировался. В остальных случаях женщины возмущенно говорили о дискриминации», - рассказал корреспондент в Ашхабаде.

Вместе с тем, по его словам, по городу идут слухи, что за брюки женщин начнут штрафовать, на Авазе запретят купаться не только в бикини, но и цельных купальниках. Можно будет только в длинных платьях.

В начале мая сообщалось о случаях задержания полицией Ашхабада женщин, в связи с их внешним видом. Тогда, задержанным жительницам Ашхабада, которые были в длинных платьях, выдвигали требования не носить узкую, облегающие тело одежду, а также воздержаться от пользования макияжем.

Изданию стало известно о нескольких случаях, когда женщины подверглись оскорблениям, угрозам сообщить на работу и денежному штрафу.

В конце апреля у сотрудниц госучреждений Туркменистана стали требовать воздержания от окраски волос, макияжа, яркого маникюра. Также сообщалось, что одежда женщин должна быть длинной, касаться пола и не облегать тела. В некоторых учреждениях от женщин требуют ношение национальных туркменских штанов - балаков, объясняя необходимостью «помнить исторические и культурные традиции туркмен и не терять национальные корни».

В начале апреля Азатлык сообщал о запрете на ввоз и продажу в Туркменистане женских купальников и шорт. Тогда же сообщалось о том, что женщинам, работающим в государственных организациях, запретили красить ногти, наращивать ресницы, а также о случаях задержания на таможне краски для волос и веществ, предназначенных для наращивания ногтей.

Власти страны уделяют повышенное внимание внешнему виду населения, в первую очередь учащихся школ, высших учебных заведений, госслужащих, а также чиновников различного уровня и участников официальных мероприятий.