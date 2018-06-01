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  1 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане студентка медколледжа найдена мертвой в своем доме

CA-NEWS (UZ) - 25 мая тело учащейся третьего курса Бекабадского медицинского колледжа было обнаружено в ее собственном доме. Соседи покойной предполагают, что девушка совершила суицид путем введения лекарственного препарата себе в вену. Прокуратура начала расследование по факту самоубийства учащейся медколледжа.

25 мая тело учащейся третьего курса факультета фармацевтики Бекабадского медицинского колледжа (Ташкентская область) З.С. (имя девушки не разглашается по этическим соображениям – Ред.) было найдено в ее собственном доме.

Один из соседей семьи покойной говорит, что предположительно, молодая девушка покончила жизнь самоубийством путем введения лекарственного препарата себе в вену.

– Родители этой девушки работают аптекарями. В тот день девушка работала вместе с мамой в аптеке. Потом мать отправила ее домой по какому-то делу. Но после того, как ее дочь вовремя не вернулась обратно на работу, мать начала беспокоиться и позвонила домой. Тогда и узнала о случившемся. Говорят, что девушка зашла домой и сделала себе укол в вену. Не знаю точно название препарата, но говорят, что она ввела себе в вену адреналин. Вызвали «скорую», но когда врачи приехали к ним домой, девушка уже была мертва. Когда мы вышли на улицу, ее тело увозили в морг, – говорит один из соседей.

Он добавил, что родители и соседи покойной уверены, что девушка покончила жизнь самоубийством, о причинах которого пока никому ничего неизвестно.

Заместитель директора Бекабадского медколледжа Мохира Бердукулова сказала, что совершившая суицид третьекурсница отличалась прилежным поведением и старательностью в учебе.

– Она была очень хорошей, воспитанной девочкой. В учебе у нее не было никаких проблем. Возможно, произошло что-то неприятное в семье, но нам об этом ничего неизвестно. Она проходила учебную практику в аптеке своего отца. Мы были очень удивлены, услышав о о том, что она покончила с собой. Судмедэкспертиза дала заключение, что смерть наступила от лекарственного отравления, – сказала замдиректора медколледжа.

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