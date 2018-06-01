Генсек ШОС заявил, что предстоящий саммит в китайском городе Циндао определит новый вектор развития организации

CA-NEWS (KG) - Предстоящий саммит «евразийской восьмерки» определит новый вектор развития организации. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь организации Рашид Алимов, выступивший в пекинской резиденции Дяоюйтай на открытии первого медиасаммита ШОС.

«Предстоящий саммит «евразийской восьмерки» определит новый вектор развития организации, направленный на углубление добрососедства, дружбы и сотрудничества в рамках ШОС, расширение ее международных связей», - цитирует его слова ТАСС.

Алимов уверен, что через неделю внимание всего мира будет приковано к китайскому приморскому городу Циндао, где соберутся лидеры восьми государств ШОС.

Он отметил, что за время становления организации лидеры государств ШОС сумели выработать созидательно-позитивную повестку дня, которая наиболее востребована в нынешних условиях, а все предпринимаемые ими усилия нацелены на всестороннее, подлинно равноправное и конструктивное сотрудничество.

«Практические достижения ШОС в обеспечении безопасности, в ее решительном противодействии терроризму, экстремизму и сепаратизму, незаконному обороту наркотиков, расширению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества обеспечили неуклонный рост авторитета и влияния нашей организации как в регионе, так и в мире», - указал Алимов.

Генсек ШОС констатировал, что расширение организации за счет Индии и Пакистана не только закрепило эти тенденции, но и открыло перед организацией новые возможности. «В период между саммитами ШОС в Астане и Циндао пройдена значительная по содержанию дистанция. На фоне хрупкости международных отношений продолжался процесс дальнейшего раскрытия потенциала «шанхайской восьмерки» на всех направлениях ее деятельности, включая международную», - сказал Алимов.