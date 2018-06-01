Одну из крупнейших ГЭС Таджикистана могут включить в проект «Центральная Азия»

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе в четверг, 31 мая состоялись переговоры премьер-министров России Дмитрия Медведева и Таджикистана Кохира Расулзода, на которой обсуждались вопросы экономического взаимодействия и его комплексного развития, а так же работа по текущим проектам, таким как Сангтудинская ГЭС-1, сообщает пресс-служба правительства РФ.

По данным «Sputnik Таджикистана», Сангтудинская ГЭС-1 может быть включена в энергопроект «Центральная Азия».

«Наш крупнейший проект на сегодня — это Сангтудинская ГЭС-1. Я помню как почти 10 лет назад с уважаемым Эмомали Шариповичем (президентом Таджикистана) открывали эту станцию. Знаем, как для Таджикистана важен этот проект. Не менее важен он и для России, в него сложены знания наших специалистов, наши технологии, наши инвестиции. Поэтому в общих интересах обеспечить максимальную отдачу от его работы» - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров.

На вопрос могла бы Сангтудинская ГЭС-1 в перспективе включиться в региональный энергетический проект «Центральная Азия», Дмитрий Медведев ответил «Я думаю, что это вполне возможно».

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» входит в тройку крупнейших ГЭС Таджикистана и является совместным российско-таджикским предприятиям. Благодаря работе станции, возможности Таджикистана по экспорту электроэнергии в летний период увеличились до 1,5 миллиардов кВт/ч.