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  1 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии вручил 43 матерям орден «Материнская слава»

CA-NEWS (MNG) - По случаю международного «Дня защиты прав детей» 1 июня президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вручил матерям, вырастившим многих детей, орден «Материнская слава», сообщает Монцамэ.

В частности, ордена «Материнская слава» первой степени были удостоены 22 матери, а 21 матери - ордена второй степени.

На церемонии награждения глава государства поздравил всех родителей и детей с наступающим праздником и отметил, что Монголия приняла решение о праздновании международного «Дня защиты прав детей» в 1952 году, и с тех пор страна ежегодно отмечает этот день.

«Дети — это тесная связь благополучия и будущего любой нации. В начале ХХ века число монголов насчитывалось 700 тыс. человек и благодаря реализации целенаправленной политики по поддержке многодетных семей в настоящее время число населения составляет более 3 млн. Одной из правительственных мер было и учреждение наград для многодетных матерей Монголии. Матери и женщины были гордостью нашей нации во все времена Монгольской государственности. Пусть наши дети будут счастливы!», - отметил президент Монголии.

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