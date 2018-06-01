РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ашхабаде 12-13 июня состоится международный форум, приуроченный к Дню науки

CA-NEWS (TM) - На состоявшемся 31 мая заседании правительства Туркменистана вице-премьер П.Агамырадов проинформировал президента Гурбангулы Бердымухамедова о программе международной научной конференции «Наука, техника и инновационные технологии», которая пройдёт в Ашхабаде 12-13 июня, сообщает госинформагентство страны.

Форум, приуроченный к Дню науки, соберёт помимо туркменских ученых, преподавателей и молодых исследователей представителей научных кругов из десятков других стран. На повестку дня конференции вынесены актуальные вопросы развития различных сфер знаний и инновационной экономики, перспективные направления исследовательской деятельности и сотрудничества в области разработки технологий. Будут также рассмотрены передовой опыт взаимодействия науки и производства, достижения ведущих научно-технологических центров и новые подходы к подготовке научных кадров.

В данной связи Бердымухамедов отметил, что предстоящая конференция должна стать реальным вкладом в процесс интеграции фундаментальной науки, высшего образования, бизнеса и экономики, а также в развитие международного партнёрства.

print
  • Приезидент Сирии призвал США уйти из страны
  • В Душанбе заявили, что РФ лидирует по уровню инвестиций в Таджикистан
  • Саудовская Аравия за $43 млн купила дом детства Жаклин Кеннеди
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×