В Ашхабаде 12-13 июня состоится международный форум, приуроченный к Дню науки

CA-NEWS (TM) - На состоявшемся 31 мая заседании правительства Туркменистана вице-премьер П.Агамырадов проинформировал президента Гурбангулы Бердымухамедова о программе международной научной конференции «Наука, техника и инновационные технологии», которая пройдёт в Ашхабаде 12-13 июня, сообщает госинформагентство страны.

Форум, приуроченный к Дню науки, соберёт помимо туркменских ученых, преподавателей и молодых исследователей представителей научных кругов из десятков других стран. На повестку дня конференции вынесены актуальные вопросы развития различных сфер знаний и инновационной экономики, перспективные направления исследовательской деятельности и сотрудничества в области разработки технологий. Будут также рассмотрены передовой опыт взаимодействия науки и производства, достижения ведущих научно-технологических центров и новые подходы к подготовке научных кадров.

В данной связи Бердымухамедов отметил, что предстоящая конференция должна стать реальным вкладом в процесс интеграции фундаментальной науки, высшего образования, бизнеса и экономики, а также в развитие международного партнёрства.