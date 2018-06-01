Учителя протестуют против закрытия монгольских школ в Китае

CA-NEWS (MNG) - Более 2 тысяч учителей во Внутренней Монголии (КНР), включая муниципалитеты Хулун-Буир, Хинган, Тунляо, Улан-Хад, Шилин-хото, Уюань, Баян-Нур вышли на мирный митинг по улицам округа Хух-Хото, сообщает информационный центр по правам человека Внутренней Монголии.

Собравшись перед департаментом образования Внутренней Монголии, оказавшиеся безработными воспитатели детских садов, учителя средней школы выступили против политики китайского правительства о ликвидации монгольских школ и увольнении учителей. Учителя держали в руках длинные баннеры с надписью «просим правительство решить проблемы учителей», протестующие при этом носили традиционную монгольскую одежду, требовали восстановления, компенсацию и пенсионную программу для безработных учителей.

Поскольку китайское правительство начало принимать политику экологической миграции, а так же запрет на выпас скота и быструю урбанизацию в 2000 году, монгольские школы в сельских местностях были закрыты или слились с китайскими школами, чем вызвали массовую безработицу среди преподавателей.

В письме к правительству автономной области протестующие заявили, что все уровни правительства не следуют соответствующим законам и постановлениям, чтобы решить проблемы преподавателей и учителей.

«Мы беспомощны и находимся в отчаянии. Мы возмущены и нам больно», - было так же сказано в письме.