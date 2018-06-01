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  1 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер России: СНГ может перенять опыт маркировки товаров у ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что СНГ могло бы перенять опыт маркировки товаров у Евразийского экономического союза. Об этом, как сообщает пресс-служба российского кабмина, он заявил на заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ.

«Маркировка товаров средствами идентификации применяется в Евразийском экономическом союзе, - отметил он. - И я считаю, что она абсолютно на таких же началах может применяться и в условиях СНГ. Тем более, что мы тем самым создаем механизм обеспечения законного оборота товаров, гарантируем равные условия конкуренции, защиту прав потребителей и принимаем меры по ликвидации серого рынка и контрафакта».

«Применение маркировки в целях обеспечения прослеживаемости будет последовательно расширяться, поэтому, ещё раз хочу сказать, мы предлагаем внедрить этот механизм и на пространстве Содружества. Иначе может возникнуть дополнительный барьер в торговле между странами ЕАЭС и остальными участниками СНГ», - считает Медведев.

Глава российского кабмина призвал прийти к четкому пониманию того, как проекты международных договоров, которые разрабатываются в СНГ и ЕАЭС, будут друг с другом коррелироваться и соотноситься. "Нам нужны тесные рабочие контакты между экспертами

«Исполкома СНГ и коллегами из Евразийской комиссии, - добавил он. - Требуется обновить Меморандум о взаимопонимании между этими органами от декабря 2012 года».

Премьер России назвал важным, чтобы все государства Содружества, которые не участвуют в ЕАЭС, имели возможность видеть логику принимаемых решений и в режиме реального времени получали информацию о принимаемых решениях.

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