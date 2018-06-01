Назарбаев с оружием и ракеткой, а также танцующий Сагинтаев. Итоги работы президента РК в мае

CA-NEWS (KZ) - Пресс-служба Акорды опубликовала видео рабочего графика президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в мае.

Так, глава республики принял участие в праздновании Дня единства народ РК, где пригласил премьер-министра Бакытжана Сагинтаева потанцевать с женщиной в платье, похожем на национальную украинскую одежду, затем посетил новую мечеть, расположенную на правом берегу Астаны.

Кроме того, Н.Назарбаев посетил с рабочим визитом город Алматы, где сделал подачу мяча теннисной ракеткой, осмотрел клинику, а также Алматинскую и Западно-Казахстанскую области и принял участие в заседании глав стран-участников Евразийского экономического союза.