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  1 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев с оружием и ракеткой, а также танцующий Сагинтаев. Итоги работы президента РК в мае

CA-NEWS (KZ) - Пресс-служба Акорды опубликовала видео рабочего графика президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в мае.

Так, глава республики принял участие в праздновании Дня единства народ РК, где пригласил премьер-министра Бакытжана Сагинтаева потанцевать с женщиной в платье, похожем на национальную украинскую одежду, затем посетил новую мечеть, расположенную на правом берегу Астаны.

Кроме того, Н.Назарбаев посетил с рабочим визитом город Алматы, где сделал подачу мяча теннисной ракеткой, осмотрел клинику, а также Алматинскую и Западно-Казахстанскую области и принял участие в заседании глав стран-участников Евразийского экономического союза.

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