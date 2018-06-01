В Душанбе премьеры стран СНГ подписали 13 документов

- Кыргызстан, политика
- 15:59, 01 июня 2018
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CA-NEWS (KG) - Главы правительств стран СНГ в ходе заседания Совета в Душанбе подписали пакет соглашений. В том числе решение о концепции сотрудничества государств-участников СНГ в области инноваций и разработки передовых энерготехнологий, сообщает в пятницу, 1 июня пресс-служба российского правительства.
В нынешней встрече приняли участие главы правительств шести из одиннадцати стран СНГ - Дмитрий Медведев от России, Андрей Кобяков от Белоруссии, Бакытжан Сагинтаев от Казахстана, Мухаммедкалый Абылзагиев от Кыргызстана, Абдулла Арипов от Узбекистана, а также глава таджикского правительства Кохир Расулзода, председательствующий в Совете в 2018 году.
Армению и Азербайджан представляли первые вице-премьеры - Арарат Мирзоян и Ягуб Абдулла оглы Эюбов. От Молдавии присутствовал Виктор Соочан, постпред республики при СНГ, Туркменистана направила замглавы кабмина Рашида Мередова. Украина встречу проигнорировала.
Следующее заседание Совета состоится в ноябре этого года в Астане.
Документы, подписанные по завершении заседания Совета глав правительств государств – участников СНГ:
– Соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств – участников СНГ;
– Решение Совета глав правительств СНГ о Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и Плане первоочередных мероприятий по её реализации;
– Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования;
– Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации;
– Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года;
– Решение Совета глав правительств СНГ о Порядке разработки и финансирования межгосударственных инновационных проектов и мероприятий в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;
– Решение Совета глав правительств СНГ о Комплексе совместных действий государств – участников СНГ по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2025 года;
– Решение Совета глав правительств СНГ о результатах проведённых в 2017 году документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Содружества, финансируемых из единого бюджета органов СНГ;
– Решение Совета глав правительств СНГ о Положении о Съезде учителей и работников образования государств – участников Содружества Независимых Государств;
– Решение Совета глав правительств СНГ о Международном молодёжном проекте государств – участников Содружества Независимых Государств «100 идей для СНГ»;
– Решение Совета глав правительств СНГ о внесении изменений в Положение о Секретариате Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств;
– Решение Совета глав правительств СНГ о заместителях Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств;
– Решение Совета глав правительств СНГ о Председателе Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств.