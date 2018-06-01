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  1 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Азербайджан и Монголия будут сотрудничать в научном плане

CA-NEWS (MNG) - Национальная академия наук Азербайджана 31 мая подписала с Академией наук Монголии соглашение о научном сотрудничестве, передает новостное агентство «Trend».

В Азербайджан прибыла монгольская делегация во главе с президентом Академии наук Монголии профессором Дугелем Регделем, вследствие чего и был подписан договор. В ходе встречи президент национальной академии наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде сказал, что данная структура которой более 70 лет, внесла значительный вклад в развитие науки в стране и подготовила большое количество ученых и специалистов.

Регдель отметил, что Монголия заинтересована в развитии научных связей с учеными и специалистами Азербайджана и при этом выразил готовность оказать поддержку в данном направлении.

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