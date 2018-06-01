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  1 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте пройдет Международная конференция по Аралу
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CA-NEWS (UZ) - 8 июня в Ташкенте пройдет международная конференция «Совместные действия по смягчению последствий Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные решения, инвестиции».

Как сообщили местным СМИ в пресс-службе Экологического движения, цель конференции — согласование в рамках деятельности Международного фонда по спасению Арала действий стран региона, осуществляемых для решения проблем Приаралья.

На ней будут проанализированы реализуемые программы по смягчению последствий Аральской катастрофы и определены пути сотрудничества в реализации проектов по улучшению экологической и социально-экономической обстановки в регионе.

В форуме примут участие депутаты парламентов и представители министерств, ведомств и общественных организаций стран Центральной Азии, эксперты более чем из 20 стран, представители дипломатического корпуса и международных организаций.

Среди высокопоставленных участников конференции – специальный советник генерального секретаря ООН по вопросам человеческой безопасности Юкио Такасу. Он зачитает приветствие главы ООН участникам конференции.

7 июня участники конференции совершат поездку в зону Приаралья – в Нукус и Муйнак, где посетят кладбище кораблей на высохшем дне Аральского моря, ознакомятся с экологической ситуацией и побеседуют с местными жителями, представителями государственных органов и общественных организаций.

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