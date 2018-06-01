Шавкат Мирзиёев поручил издать книгу о вкладе Узбекистана в победу над фашизмом

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 мая текущего года подписал распоряжение об издании книги-альбома, посвященного вкладу узбекского народа в победу над фашизмом в войне 1941−1945 годов.

«К сожалению, до настоящего времени не было издано целостных научно-исторических книг или сборников документов, всесторонне отражающих, какие трудности пришлось пережить народу Узбекистана в годы той кровавой войны, его огромный вклад в достижение победы над фашизмом», — говорится в распоряжении.

«Такие источники имеют очень важное значение для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма. Молодежь должна знать подлинную правду о том времени — о великих свершениях нашего народа в годы войны, его несгибаемой воле и героизме», — отмечается в документе.

Альбом, посвященный вкладу народа Узбекистана в победу над фашизмом, будет издан к 75-й годовщине исторического события, которая будет отмечаться в 2020 году.

Из более чем 1,5 миллиона участвовавших в войне узбекистанцев погибли свыше полумиллиона человек, около 133 тысяч пропали без вести, 60 тысяч вернулись инвалидами. В Узбекистан были эвакуированы более 100 заводов и фабрик. Из районов, охваченных огнем войны, в Узбекистан было вывезено более 1 миллиона человек, в том числе 200 тысяч детей, говорится в распоряжении.

Организационный комитет по подготовке и изданию книги-альбома займется сбором и изучением исторических документов, хранящихся в архивах и музеях Узбекистана и других стран, записью воспоминаний соотечественников, участвовавших в боях на фронтах Второй мировой войны и трудившихся в тылу, а также сбором относящихся к тому периоду документов и редких снимков, которые хранятся в личных архивах у населения.