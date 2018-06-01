Вероятной причиной крушения Ан-148 в Подмосковье назвали действия пилотов и неисправность приборов

CA-NEWS (CA) - Несогласованность действий экипажа в кабине Ан-148 Саратовских авиалиний вследствие ряда факторов спровоцировала катастрофу в Подмосковье, сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к расследованию.

«Расследование катастрофы близится к финалу. На основании средств объективного контроля уже более-менее понятна картина происходившего. В силу конструктивных особенностей расположения приемников полного давления на Ан-148 они оказываются не защищены от обледенения, что провоцирует неверные показатели в кабине пилотов», - сказал собеседник агентства.

По его словам, когда приборы в кабине показывают нелогичную информацию и противоречат друг другу, пилотам сложно сориентироваться и принять верное решение.

«По всей видимости, из-за диаметрально противоположных показаний на панели приборов командира и второго пилота возникла критическая рассогласованность в их действиях. При этом, по всей видимости, наиболее корректна полетная информация отображалась у второго пилота, командир же в своих действиях, предположительно, руководствовался информацией с неисправной авионики. Совокупность этих факторов спровоцировала катастрофу», - сказал источник.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек.

30 мая Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии», перевозчик объявил об отмене всех рейсов.