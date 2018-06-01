РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Вероятной причиной крушения Ан-148 в Подмосковье назвали действия пилотов и неисправность приборов

CA-NEWS (CA) - Несогласованность действий экипажа в кабине Ан-148 Саратовских авиалиний вследствие ряда факторов спровоцировала катастрофу в Подмосковье, сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к расследованию.

«Расследование катастрофы близится к финалу. На основании средств объективного контроля уже более-менее понятна картина происходившего. В силу конструктивных особенностей расположения приемников полного давления на Ан-148 они оказываются не защищены от обледенения, что провоцирует неверные показатели в кабине пилотов», - сказал собеседник агентства.

По его словам, когда приборы в кабине показывают нелогичную информацию и противоречат друг другу, пилотам сложно сориентироваться и принять верное решение.

«По всей видимости, из-за диаметрально противоположных показаний на панели приборов командира и второго пилота возникла критическая рассогласованность в их действиях. При этом, по всей видимости, наиболее корректна полетная информация отображалась у второго пилота, командир же в своих действиях, предположительно, руководствовался информацией с неисправной авионики. Совокупность этих факторов спровоцировала катастрофу», - сказал источник.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек.

30 мая Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии», перевозчик объявил об отмене всех рейсов.

print
  • Приезидент Сирии призвал США уйти из страны
  • В Казахстане могут запретить оставлять детей до 12 лет одних дома
  • В Астане зарегистрировано более 23 тыс. людей с особыми потребностями
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×