Узбекистан намерен производить электромобили и беспилотные автомобили

CA-NEWS (UZ) - АК «Узавтосаноат» изучает возможность организации производства в Узбекистане электромобилей. Как передают узбекские СМИ, об этом заявил председатель правления компании Умиджан Салимов.

По словам Салимова, именно электромобили являются будущим автомобилестроения.

«Мы создали специальную группу в инновационном центре при Туринском политехническом университете в Ташкенте, которая занимается вопросами внедрения и организации производства электромобилей. Это мы будем делать, это мы делаем», – подчеркнул глава «Узавтосаноат».

Салимов отметил, что в данный момент разрабатывает концепцию по производству электромобилей.

По словам главы «Узавтосаноат», документ должен быть готов в течение двух месяцев. Кроме того, ведутся переговоры с потенциальными партнерами, выпускающими электромобили, которые должны завершиться в течение полугода.

Салимов также сообщил, что летом 2018 года в Ташкент будут доставлены два образца электромобилей Chevrolet Bolt и китайской JAC для проведения тестовых испытаний.

«Электромобиль – это совершенно другая машина, если сравнивать его с привычными автомобилями. С точки зрения потребителя эксплуатационные затраты ниже в восемь раз. С точки зрения технического обслуживания они также обходятся дешевле», – сказал Салимов.

Руководитель «Узавтосаноат» добавил, что Туринский политехнический университет в столице проектирует первый беспилотный автомобиль. Проект финансирует «Узавтосаноат» совместно с двумя российскими партнерами.

«Это очень сложный проект, но мы и в этом направлении начали работу», – отметил Салимов.