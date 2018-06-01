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  1 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе появилась зона свободная от табака

CA-NEWS (TJ) - Первое здание среди государственных учреждений «Свободное от табака» появилось накануне в Душанбе. «Свободной от табака» объявлено здание министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

Как сообщает пресс-центр Минздрава, в этой связи накануне в министерстве было проведено специальное мероприятие, на котором была разъяснена суть принятия новой редакции закона «Об ограничении использования табачных изделий».

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения одной из первых среди госучреждений объявило свое центральное представительство зоной свободной от табака.

Напомним, закон «Об ограничении использования табачных изделий», принятый в новой редакции, был подписан президентом Таджикистана 2 января текущего года.

Закон регулирует правовые аспекты ограничения использования табачных изделий, общественные отношения, связанные с использованием, производством, ввозом и реализацией табачных изделий.

Закон запрещает реализацию и потребление табачных изделий, таких как кальян, насвай и электронные сигареты в помещениях и на территории учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта, туризма, образования, государственных и частных зданиях, ресторанах, столовых, чайханах, кафе, гостиницах и общежитиях.

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