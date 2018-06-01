На площади Улан-Батора открылся мини-зоопарк по случаю дня защиты детей

CA-NEWS (MNG) - Администрация мэрии Улан-Батора 1 июня на главной площади организовала детский праздник «Дети Монголии», приуроченный международному дню защиты прав детей, сообщает агентство «Монцамэ».

Праздник для детей начался в 9 утра и включал в себя ряд культурных мероприятий, таких как выступления лучших исполнителей столичного фестиваля искусств, представления призеров международного конкурса «Маленькая мисс» и музыкальных гимнастических выступлений детского сада, а так же мини-зоопарк. Организаторы утверждают, что в нем есть на что посмотреть. Красивые и озорные зверушки заставят детей улыбнуться, ведь за ними очень весело наблюдать.

«Скорее берите с собой всю семью, своих детишек и отправляйтесь в мини зоопарк в центре столицы. Там ваших детей ждет море позитивных эмоций, активное времяпровождение и положительные впечатления на многие месяцы», - отмечают организаторы.