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  1 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пришло время отцам обратить внимание на защиту и воспитание детей, - премьер Монголии

CA-NEWS (MNG) - По случаю международного «Дня защиты прав детей» 1 июня на главной площади столицы состоялась официальная церемония открытия праздника «Дети Монголии», сообщает Монцамэ.

Выступая на церемонии открытия праздника, премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух отметил, «Сегодня в нашей стране отмечается в 66-й раз международный День защиты прав детей, а в мировом сообществе в 93-й раз».

«Если вы спросите у своего ребенка, кого ты больше любишь, папу или маму? То каждый ребенок скажет - маму. Так как отцы не уделяют должного внимания своим детям из-за заботы о благополучии своей семьи и о защите родины. В связи с этим я все чаще упоминаю обязанности мужчин в своих речах в последнее время. Так как, мужчинами рождаются, защитниками становятся. Поэтому наши мужчины не должны забывать о своих обязанностях перед семьей и пришло время отцам обратить внимание на защиту и воспитание детей. Наше счастье — это благополучие и здоровье наших детей», - отметил он.

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