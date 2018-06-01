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  1 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане ввели «спортивный сбор» для производителей сигарет и водки

CA-NEWS (UZ) - Производители алкоголя и сигарет с 1 июня начнут выплачивать сборы на развитие спорта в Узбекистане. Собранные средства будут поступать в фонд развития при министерстве физической культуры и спорта.

Соответствующее постановление в марте подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Согласно документу, производители пива будут платить по 2000 сумов ($0,25) за каждые 10 л продукции, производители водки – по 5000 сумов ($0,63), а производители табачной продукции – по 1000 сумов за каждую тысячу сигарет ($0,63).

В Узбекистане полностью запрещена реклама алкогольной и табачной продукции. Кроме того, алкоголь и табак запрещено употреблять в общественных местах. Весной этого года министерство финансов страны предложило повысить ставки акцизов на спиртное и сигареты, однако позже уточнило, что эти планы не утверждены. Вместе с тем Мирзиеев подписал указ, упрощающий транзит подакцизной продукции автомобильным и железнодорожным транспортом. В 2017 г. Узбекистан поэтапно снизил или отменил ставки налога на ввоз широкой группы товаров.

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