В спортшколах Ашхабада собирают деньги для массового велопробега

CA-NEWS (TM) - Госкомспорт Туркменистана через городской комитет спорта города Ашхабада дал устное распоряжение директорам спортивных школ перед велопробегом, намеченном на 3 июня, собрать деньги на велосипеды, спортивные костюмы, флажки и велосипедные насосы, сообщает корреспондент радио «Азатлык» в Ашхабаде.

Согласно распоряжению президента Туркменистана, озвученному в середине апреля этого года, отныне 3 июня в стране будет отмечаться день велосипеда.

Вместе с тем, наблюдается значительный рост цен на велосипеды, снаряжение и другие, сопутствующие для данного вида спорта товары.

«Велосипед сейчас стоит от 700 до 900 манатов, костюм от 150 до 200 манатов (3,5 за $1 по госкурсу). Деньги собирают с тренеров. Причем, количество велосипедов варьируется от 5 до 9 штук. В частности, от школы футбола требуют 9 велосипедов, от шахматной школы - 5. А костюмов от 15 до 20 комплектов на школу. Причем, костюмы заставляют приобретать каждый год. Старые для торжества не подходят. В среднем каждый тренер вынужден сдавать по 500 манатов. Кроме того, с каждого собирают по 30 маната на насосы», - сообщает корреспондент в Ашхабаде.

Редакции пока не удалось получить официальный комментарий у спортивных чиновников Туркменистана.

Массовые велопробеги в последние годы стали традиционным явлением в столице Туркменистана. Зачастую в спортивных акциях, организуемых властями, с привлечением тысяч учащихся и госслужащих принимает участие и глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Велосипеды и одежда обеспечиваются за собственный счет участников велопробега, либо за счет учреждения направившего их к участию в массовке. При этом, как отмечают сами участники велопробегов, купить велосипеды и сопутствующие товары самостоятельно нельзя, требуется сдать деньги для их централизованного приобретения у посредников, как правило, по более высокой цене.

«На базаре малые насосы стоят 20 манатов, большие 30 манатов. Для чего нужно такое количество насосов непонятно. Тренеры считают , что каждая вышестоящая инстанция хочет получить свой «навар». Велосипеды покупают периодически. Часть из них пропадает в недрах комитетов спорта. Другие остаются в школах в нерабочем состоянии. Так как в предыдущие годы низкокачественные велосипеды закупались по высоким ценам и они, по сути, являются одноразовыми. Такой бизнес», - отмечает корреспондент.

Как сообщают источники в Туркменистане, очередной сбор денег вызвал недовольство среди сотрудников спортивных учреждений Ашхабада.

«Бунт на спортивном корабле устроили женщины - тренеры из школы гандбола и школы баскетбола. Они написали коллективные письма в Госкомспорт с отказом платить требуемую сумму в размере от 500 до 1200 - 1300 манатов из своей зарплаты. Многие из них одни без мужей воспитывают детей. К тому же накануне с них в очередной раз волевым решением собрали по 100 манатов за подписку на газеты и журналы», - отмечает корреспондент. По его словам заявления протестующих порвали, таким образом, вопрос о сдаче денег остался открытым.

В последние годы сбор средств на различные мероприятия, организуемые властями страны, в том числе спортивные, получил широкое распространение.

Инициатором широкомасштабных спортивных мероприятий в Туркменистане является президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, который пропагандирует здоровый образ жизни и позиционирует себя любителем различных видов спорта. Государственное телевидение регулярно показывает сюжеты о спортивных успехах главы государства в велосипедных гонках, верховой езде, гонках на спортивном автомобиле, гольфе и многих других различных видах спорта.