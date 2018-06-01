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  1 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава ФАО призвал немедленно отказаться от использования антибиотиков в качестве стимуляторов роста

CA-NEWS (CA) - Противомикробные препараты крайне необходимы для защиты здоровья людей и животных. Но многие производители сельскохозяйственной продукции используют их в качестве стимуляторов роста. Как сообщает на сайте ООН, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной Организации (ФАО) Жозе Грациану да Силва призвал все государства немедленно прекратить эту порочную практику, которая повышает устойчивость микробов к антибиотикам и может обернуться гибелью огромного числа людей и непомерными экономическими потерями.

«ФАО выступает за то, чтобы антибиотики и другие противомикробные препараты применялись только для лечения болезней. Лишь при определенных обстоятельствах их можно использовать для предотвращения непосредственной угрозы заражения», - заявил Жозе Грациану да Силва на заседании Межведомственной координационной группы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, которое прошло во Франции.

Сегодня противомикробные препараты активно используются в качестве стимуляторов роста в животноводстве и аквакультуре. Злоупотребление ими способствовало увеличению количества микробов, устойчивых к антибиотикам. Эксперты ФАО опасаются, что к 2050 году такая ситуация может стать причиной гибели 10 миллионов человек в год и привести к экономическим потерям в размере 100 триллионов долларов.

На сегодняшний день только 89 государств сообщили ФАО о наличии национальных систем сбора данных об использовании противомикробных препаратов в секторе животноводства.

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