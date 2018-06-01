В Шанхае введено в эксплуатацию крупнейшее в Китае контейнерное судно
- Азия и мир, политика
- 17:58, 01 июня 2018
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CA-NEWS (CA) - В Шанхае 29 мая самостоятельно разработанное Китаем контейнерное судно, способное вмещать в себя около 20 тыс. контейнеров, было сдано в эксплуатацию, пишет заета «Жэньминь жибао».
Грузовое судно получило название «Шинюй» («Дева»), максимальная вместительность – 20119 контейнеров, максимальная нагрузка – 200 тыс. тонн, расчетная скорость – 22.5 морских миль/час.
В настоящее время это судно является крупнейшим в Китае контейнеровозом. По технологии строительства, степени интеллектуализации и экономичности грузовой корабль достигает передового международного уровня.
Это судно будет использоваться в задачах по транспортировке грузов из Китая в Европу.