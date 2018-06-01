Дочь президента Таджикистана просят вернуть осенние и весенние каникулы для школьников

CA-NEWS (TJ) - Уже 8 лет у таджикских школьников только зимние и летние каникулы, эту ситуацию решили изменить их мамы и написали письмо главе исполнительного аппарата президента Озоде Рахмон, говорится в обращении участниц группы в Facebook «Tajik Mama Group».

«У сына носом идет кровь», «Дети уже устали, не хотят в школу ходить», «Хоть треснем, но ничего не сможем изменить!», - говорится в сообщениях мам школьников. Участницы группы в Фейсбуке составили петицию в Исполнительный аппарат президента с просьбой вернуть весенние и осенние каникулы детям и отменить учебу летом.

«Лишение учеников средних общеобразовательных учреждений страны, особенно начальных классов, осенних и весенних каникул оказывает негативное влияние на их моральное и физическое состояние. А это в свою очередь приводит к тому, что у наших детей теряется интерес к учебному процессу», - говорится в обращении.

Кроме того, что в письме на имя дочери президента Таджикистана Озоды Рахмон женщины напомнили, что в последние годы энергетического лимита в стране нет и необходимости в продлении зимних каникул за счёт осенних и весенних тоже нет.

В октябре 2010 года власти Таджикистана решили, что из-за энергокризиса, когда школы не отапливались, да и по всей республике действовал жесткий энерголимит, увеличить школьникам зимние каникулы до целого месяца. При этом лишить их осенних и весенних каникул – это чтобы компенсировать январский отдых.

Осенние и весенние каникулы исчезли из учебной сетки начиная с 2010-2011 учебного года. При этом зимние каникулы увеличились и теперь продолжаются целый месяц с 1 по 31 января.

Напомним, Озода Рахмон в 2016 году указом президента Таджикистана возглавила исполнительный аппарат президента. В том же году Озода Рахмон была избрана сенатором Таджикистана от Душанбе и возглавила правовой комитет верхней палаты парламента РТ.