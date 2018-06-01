Премьеры Казахстана и Кыргызстана обсудили поручение президентов увеличить двусторонний товарооборот до $1 млрд к 2020 году

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаева 1 июня в рамках заседания Совета глава правительств Содружества Независимых государств в Душанбе встретился с премьер-Министром Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Как сообщается на сайте главы правительства РК, они обсудили актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития казахстанско-кыргызского сотрудничества в социально-экономической, торговой, инвестиционной, пограничной и таможенной сферах.

Встреча прошла в открытой и конструктивной, дружеской атмосфере. Премьер-министры обозначили важность соглашений, заключенных между президентами двух стран в Астане в рамках рабочей встречи глав государств Центральной Азии в марте и в ходе официального визита президента КР Сооронбая Жээнбекова в декабре прошлого года. Были рассмотрены темпы исполнения поручений глав государств по увеличению двустороннего товарооборота до $1 млрд к 2020 году.

Вместе с тем, в ходе обсуждения были затронуты вопросы реализации Дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, подписанной в Астане 2 декабря 2017 года, и вопросы участия на предстоящем заседании СГП СНГ в Казахстане.

Отмечается, что в прошлом году товарооборот между РК и КР вырос на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (2017 — $758,4 млн, 2016 — $668,6 млн), при этом экспорт из Казахстана вырос на 15,1% и составил $503,2 млн. По итогам I квартала текущего года данный тренд сохранился, и рост составил 16,6% (товарооборот в январе-марте 2018 года — $179,4 млн). Экспорт из РК в КР за январь-март вырос на 27,9% и составил $131,7 млн.

Товарооборот Казахстана со странами СНГ по итогам прошлого года вырос почти на 25% и составил более $22 млрд. За І квартал 2018 года товарооборот со странами СНГ вырос еще на 10% и составил $5,3 млрд.