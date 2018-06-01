Президент Казахстана вручил дипломы выпускникам Назарбаев Университета

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 1 июня вручил дипломы выпускникам Назарбаев Университета.

Как сообщает пресс-служба Акорды, выступая перед участниками церемонии, он отметил, что в этом году более 140 тысяч студентов по всей стране окончат вузы и станут обладателями заслуженных дипломов.

«Сегодня мы собрались пожелать доброго пути воспитанникам лучшего учебного заведения Казахстана. В день четвертого выпуска Назарбаев Университета от всего сердца хочу поздравить вас и всех выпускников страны!» – сказал глава республики.

Он отметил значение и роль исследовательских университетов в формировании экономики знаний и инновационном развитии, а также подчеркнул, что за короткий промежуток времени университет стал символом обновления, залогом роста научно-исследовательского, инновационного и кадрового потенциала страны.

«Ученые Назарбаев Университета опубликовали более 1700 публикаций в высокорейтинговых международных изданиях. Получено 36 патентов. На научные исследования корпоративными спонсорами выделено более 40 грантов. Университет стал основой успешного формирования инновационного кластера. 21 проект получил поддержку в рамках коммерциализации результатов научно-технической деятельности», - заявил Н.Назарбаев.

Глава государства отметил, что дальнейшее успешное развитие вуза будет способствовать росту человеческого капитала страны и позволит сформировать в Казахстане полноценный образовательный хаб в масштабах всего центрально-азиатского региона.

В ходе вручения дипломов с отличием президент вновь поздравил профессорско-преподавательский состав и выпускников Назарбаев Университета и пожелал им плодотворной реализации идей.