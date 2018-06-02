Узбекистан увеличит цены на свои авто на рынке Казахстана

CA-NEWS (UZ) - Узбекско-американский автомобильный концерн GM Uzbekistan планирует увеличить стоимость своих авто на экспортных рынках, сообщили местные СМИ.

По словам руководителя "Узавтосаноат" Умиджана Салимова, сейчас компания пересматривает цены для зарубежных рынков, и эта работа может занять около месяца.

"Однозначно цены на экспорт будут повышаться. У нас единая цена для всех экспортных рынков, поэтому цены будут расти и в России, и в Казахстане, и в других местах. Сейчас рассматривается несколько сценариев. Так, может быть увеличение на 10%, 15%, 20% и 25%", — отметил он.

Главными экспортными рынками для GM Uzbekistan являются Россия и Казахстан, куда авто экспортируются под брендом Ravon.

На сегодняшний день GM Uzbekistan производит восемь моделей под брендами Chevrolet и Ravon: Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Captiva, Malibu, Damas и Labo.