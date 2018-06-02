Узбекистан и Казахстан рассмотрели вопросы демаркации госграницы

CA-NEWS (KZ) - В Ташкенте 1 июня завершились 5-дневные переговоры правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана по демаркации узбекско-казахстанской госграницы, сообщило информагентство Жахон.

Стороны рассмотрели итоги проведенных полевых обследований на отдельных участках госграницы. По итогам встреч был подписан соответствующий протокол.

Отметим, что протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном составляет более 2,1 тысячи километров.