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  2 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Казахстан рассмотрели вопросы демаркации госграницы

CA-NEWS (KZ) - В Ташкенте 1 июня завершились 5-дневные переговоры правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана по демаркации узбекско-казахстанской госграницы, сообщило информагентство Жахон.

Стороны рассмотрели итоги проведенных полевых обследований на отдельных участках госграницы. По итогам встреч был подписан соответствующий протокол.

Отметим, что протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном составляет более 2,1 тысячи километров.

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