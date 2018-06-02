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  2 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане мощный селевой поток унес жизни нескольких человек

CA-NEWS (TJ) - В Пянджском и Фархорском районах Хатлонской области Таджикистана при сходе селевого потока полностью разрушены 26 домов, два человека погибли.

Как сообщает КЧС республики, в Пянджском районе своевременно были эвакуированы 1471 хозяйство, а в Фархорском районе — 135 хозяйств. Населению пострадавших районов была оказана гуманитарная помощь, в том числе в рамках всемирной продовольственной программы ООН. Им выдали продукты питания первой необходимости, предметы быта и одежду, таблетки для очищения воды.

В настоящий момент продолжаются работы по устранению последствий стихии.

Ранее сотрудники КЧС Таджикистана устраняли последствия схода селей в городе Вахдате, районах Рудаки, Варзоб и Файзабад.

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