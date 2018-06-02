К 25 годам тюрьмы известного религиозного деятеля приговорили в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане известный в 1990-х годах священнослужитель Саид Киёмиддин Гози приговорен к 25 годам тюремного заключения.

Как сообщает «Озоди», религиозный деятель признан виновным сразу по трем статьям уголовного кодекса - в разжигании национальной, расовой, этнической и религиозной вражды, в измене родине и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя. Процесс проходил за закрытыми дверями, а потому неизвестно, признал ли осужденный свою вину.

В ноябре 2017 года родственники Саида Киёмиддина Гози заявили о его исчезновении после прилета из Стамбула в Санкт-Петербург. В последний раз он связывался с супругой, чтобы сообщить, что его депортируют в Таджикистан. Напомним, Киёмиддин Гозиев, или Эшон Саид Киёмиддини Гози, был одним из ораторов на площади Шахидон, где в 1992 году собрались противники коммунистического режима.