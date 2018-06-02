Штормовой ветер в Ашхабаде посрывал крыши с жилых домов

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде бушует непогода. Штормовой ветер срывает крыши с жилых домов и учреждений, отбрасывая их на проезжую часть. Из-за этого многие улицы в столице Туркменистана перекрыты для движения.

«Ветром унесло крышу со здания хлебокомбината по ул. Гагарина, проезд в сторону тоннеля перекрыт», — сообщил АНТ местный житель.

Помимо шквалистого ветра, непогода принесла в город и сильный дождь. Местные жители боятся очередного схода селя. Напомним, в середине мая селевые потоки с гор затопили центральную часть Ашхабада. Серьезный ущерб стихия нанесла торгово-развлекательному центру «Беркарар». Вкоре заместитель министра обороны по чрезвычайным ситуациям был снят с должности за «недостатки в работе».