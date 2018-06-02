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  2 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Порошенко объявил о планах построить мост через Дунай

CA-NEWS (CA) - Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале разработки документации для строительства моста через Дунай. Об этом он сказал во время открытия нового мостового перехода на автодороге Одесса — Рени, сообщает УНН.

«Сегодня мы имеем несколько мест для построения моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласования с нашими румынскими и болгарскими партнерами», — уточнил Порошенко.

На данный момент у Украины нет мостов через Дунай.​ В апреле 2016 года телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу президента сообщал, что Порошенко в разговоре с премьер-министром Румынии Дачианом Чолошем обсудил строительство мостов в дельте Дуная.

Украинский президент 15 мая заявил, что Крымский мост «обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым». По его мнению, мост является «очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля». Украинский лидер пообещал, что Киев будет «последовательно защищать свои позиции», в том числе в международных судебных инстанциях.

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